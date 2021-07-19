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شاب يمارس الرذيلة مع سيدة حتى لا تتزوج شقيقه

منذ 46 دقيقة
1014
شاب يمارس الرذيلة مع سيدة حتى لا تتزوج شقيقه

القاهرة (صدى):
قام شاب مصري بممارسة الرذيلة مع سيدة بمساعدة صديقه وذلك لاتفاق شقيقه على الزواج منها عقب إنهاء إجراءات الطلاق من زوجها.

تعود التفاصيل عندما استغاثت إحدى السيدات بالأجهزة الأمنية في مصر عبر مقطع فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي لتعرضها للاغتصاب من قبل شخصين

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد الشخصين وضبطهما، وبمواجهتهما قرر أحدهما أنه قام باصطحاب المذكورة إلى منزله بمحض إرادتها، وقاما بتعاطى المواد المخدرة وممارسة الأعمال المنافية للآداب، وذلك لاتفاق شقيقه على الزواج منها عقب إنهاء إجراءات الطلاق من زوجها، وذلك رغبة منه فى افتضاح أمرها لشقيقه لعدم زواجه منها لسوء سلوكها، وبمواجهة الثانى بأقوال شقيقه أيد ما جاء بأقواله، وقرر بأنه كان يرغب الزواج منها ونفى قيامه بالاعتداء عليها.

وأكد الشخصين أن قيامها بنشر فيديو الاستغاثة لعلم زوجها بسوء سلوكها ورغبتها فى إثبات براءتها أمام زوجها المتواجد بالخارج، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الزواج
الأجهزة الأمنية
شاب مصري
ممارسة الرذيلة

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين
عمر
لا حول ولا قوة الا بالله
x15x
الله يرحمها توفيت 1415
Manosur AlBishi
وياليت يمنعوا السفر اطهر لانفسهم وللملكة وعمار يابلادي
ابو رياض الحربي
معروف الأردنيين بالإجرام والحقد خص على السعودي والشام بشكل عام هما عندنا في بلدنا ياكلون وينامون امن وامان ولما تروح هناك انواع التطفل حسبي...

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