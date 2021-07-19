شاب يمارس الرذيلة مع سيدة حتى لا تتزوج شقيقه

القاهرة (صدى):
قام شاب مصري بممارسة الرذيلة مع سيدة بمساعدة صديقه وذلك لاتفاق شقيقه على الزواج منها عقب إنهاء إجراءات الطلاق من زوجها.
تعود التفاصيل عندما استغاثت إحدى السيدات بالأجهزة الأمنية في مصر عبر مقطع فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي لتعرضها للاغتصاب من قبل شخصين
ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد الشخصين وضبطهما، وبمواجهتهما قرر أحدهما أنه قام باصطحاب المذكورة إلى منزله بمحض إرادتها، وقاما بتعاطى المواد المخدرة وممارسة الأعمال المنافية للآداب، وذلك لاتفاق شقيقه على الزواج منها عقب إنهاء إجراءات الطلاق من زوجها، وذلك رغبة منه فى افتضاح أمرها لشقيقه لعدم زواجه منها لسوء سلوكها، وبمواجهة الثانى بأقوال شقيقه أيد ما جاء بأقواله، وقرر بأنه كان يرغب الزواج منها ونفى قيامه بالاعتداء عليها.
وأكد الشخصين أن قيامها بنشر فيديو الاستغاثة لعلم زوجها بسوء سلوكها ورغبتها فى إثبات براءتها أمام زوجها المتواجد بالخارج، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.