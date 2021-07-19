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تهيئة منطقة جبل الرحمة وطريق المشاة الرابط بين المشاعر المقدسة

منذ 26 دقيقة
1518
تهيئة منطقة جبل الرحمة وطريق المشاة الرابط بين المشاعر المقدسة

مكة المكرمة (صدى):
هيّأت أمانة العاصمة المقدسة منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات، من خلال صيانة الساحة المحيطة بالجبل المنفّذة بواسطة البلاط الخرساني (انترلوك) التي تقدر مساحتهابـ 55 ألف مترٍ مربع، وصيانة أعمدة الإنارة، والتي يبلغ عددها 32 عاموداً وبرجاً و200 فانوس إضاءة بتقنية LED.

كما تم تهيئة طريق المشاة الرابط بين مشعري عرفات ومزدلفة، وصولاً إلى مشعر منى بمنظومة خدمات متكاملة، وبنى تحتية متطورة بأفضل المعايير العالمية التي تضمن الاستفادة منه بالشكل المطلوب أثناء تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة.

ويتكون طريق المشاة من 4 مسارات بإجمالي طول 25 كم، ويحتوي على بلاط خرساني (انترلوك) تقدر مساحته الإجمالية بـ 500 ألف مترٍ مربع، كما تم تركيب 1000 مقعدٍ للجلوس على جنبات الطريق.

ويشتمل الطريق على 430 برجاً وعاموداً للإنارة و1200 كشَّاف، وروعي في تنفيذ الطريق تجانس الألوان، إضافةً إلى انسيابية الحركة، لتسهيل عبور العربات، كما يشتمل الطريق على ممرٍ خاص للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تيسير أداء الحجاج لنسكهم.

التعليقات

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين
عمر
لا حول ولا قوة الا بالله
x15x
الله يرحمها توفيت 1415
Manosur AlBishi
وياليت يمنعوا السفر اطهر لانفسهم وللملكة وعمار يابلادي
ابو رياض الحربي
معروف الأردنيين بالإجرام والحقد خص على السعودي والشام بشكل عام هما عندنا في بلدنا ياكلون وينامون امن وامان ولما تروح هناك انواع التطفل حسبي...

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