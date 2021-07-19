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النمر يحذر من ترك الاطفال داخل السيارة في الجو الحار: "يسبب الوفاة"

منذ ساعة
1968
النمر يحذر من ترك الاطفال داخل السيارة في الجو الحار: "يسبب الوفاة"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من ترك الاطفال داخل السيارة بدرجة حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية.

وقال النمر "مهما كان السبب فلاتترك طفلك في السيارة بدرجة حرارة تصل إلى 50 مئوية" مشيرا إلى أن الطفل يتأثر بالحرارة 5أضعاف البالغ ومن ثم ضربة الشمس والوفاة .

وفي وقت سابق، قال الدكتور النمر معرفاً الإجهاد الحراري: هو ارتفاع درجة الحرارة والتعب والخمول نذير لضربة الشمس، وضربة الشمس لها مضاعفات كثيرة مثل تسمم الدم وزيادة التجلط في الدم ومن الممكن تسبب الوفيات إلى 20%، ولذلك يجب معرفة الإجهاد الحراري وتفاديه.

الأطفال
السيارة
خالد النمر
الجو الحار

التعليقات

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين
عمر
لا حول ولا قوة الا بالله
x15x
الله يرحمها توفيت 1415
Manosur AlBishi
وياليت يمنعوا السفر اطهر لانفسهم وللملكة وعمار يابلادي
ابو رياض الحربي
معروف الأردنيين بالإجرام والحقد خص على السعودي والشام بشكل عام هما عندنا في بلدنا ياكلون وينامون امن وامان ولما تروح هناك انواع التطفل حسبي...

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