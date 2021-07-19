النمر يحذر من ترك الاطفال داخل السيارة في الجو الحار: "يسبب الوفاة"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من ترك الاطفال داخل السيارة بدرجة حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية.
وقال النمر "مهما كان السبب فلاتترك طفلك في السيارة بدرجة حرارة تصل إلى 50 مئوية" مشيرا إلى أن الطفل يتأثر بالحرارة 5أضعاف البالغ ومن ثم ضربة الشمس والوفاة .
وفي وقت سابق، قال الدكتور النمر معرفاً الإجهاد الحراري: هو ارتفاع درجة الحرارة والتعب والخمول نذير لضربة الشمس، وضربة الشمس لها مضاعفات كثيرة مثل تسمم الدم وزيادة التجلط في الدم ومن الممكن تسبب الوفيات إلى 20%، ولذلك يجب معرفة الإجهاد الحراري وتفاديه.