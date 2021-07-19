امرأة تقتل زوجها بسبب مصروف العيد

القاهرة (صدى):
قتلت امرأة زوجها بتسديد طعنة قاتلة بسكين المطبخ بعد مشادة كلامية بينهما حول مصروف العيد.
وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام في مصر حيث ألقي القبض على الزوجة والسلاح المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
واتضح أنه نشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة بسبب الخلاف على مصروفات العيد أثناء وقوفهما في مطبخ شقتهما فأمسكت الزوجة بالسكين وطعنته في صدره فسقط بعدها على الأرض غارقا في دمائه ولفظ أنفاسه في الحال.
وتبين من التحريات إلى أن المتهمة والمجني عليه متزوجان منذ 4 سنوات ولديهما طفلان 4 سنوات وعام ونصف، وتم نقل الجثة للمستشفى وألقي القبض على الزوجة والسلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق.