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امرأة تقتل زوجها بسبب مصروف العيد

منذ ساعة
1322
امرأة تقتل زوجها بسبب مصروف العيد

القاهرة (صدى):
قتلت امرأة زوجها بتسديد طعنة قاتلة بسكين المطبخ بعد مشادة كلامية بينهما حول مصروف العيد.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام في مصر حيث ألقي القبض على الزوجة والسلاح المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

واتضح أنه نشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة بسبب الخلاف على مصروفات العيد أثناء وقوفهما في مطبخ شقتهما فأمسكت الزوجة بالسكين وطعنته في صدره فسقط بعدها على الأرض غارقا في دمائه ولفظ أنفاسه في الحال.

وتبين من التحريات إلى أن المتهمة والمجني عليه متزوجان منذ 4 سنوات ولديهما طفلان 4 سنوات وعام ونصف، وتم نقل الجثة للمستشفى وألقي القبض على الزوجة والسلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق.

جريمة
قتل
العيد
مصروف

التعليقات

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين
عمر
لا حول ولا قوة الا بالله
x15x
الله يرحمها توفيت 1415
Manosur AlBishi
وياليت يمنعوا السفر اطهر لانفسهم وللملكة وعمار يابلادي
ابو رياض الحربي
معروف الأردنيين بالإجرام والحقد خص على السعودي والشام بشكل عام هما عندنا في بلدنا ياكلون وينامون امن وامان ولما تروح هناك انواع التطفل حسبي...

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