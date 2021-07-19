خطباء اعتلوا منبر مسجد نمرة لخطبة عرفة على مدار 100 عامًا

علي القحطاني (صدى):
ألقى عضو هيئة كبار العلماء، خطيب وإمام المسجد الحرام، الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة، اليوم الاثنين التاسع من ذي الحجة 1442هـ، خطبة يوم عرفة لحج هذا العام 1442هـ، لينضم إلى نخبة من العلماء والمشايخ الذين نالوا هذا الشرف على مدار العقود الماضية.
ويعد من أشهر الخطباء الذين اعتلوا منبر مسجد نمرة على مدى 95 عاما منذ عام 1342هـ / 1925م، مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والذي كلف بالخطابة من عام 1402 وحتى 1436هـ، فيما في حج عام 1441هـ، كُلّف عضو هيئة كبار العلماء، والمستشار بالديوان الملكي، الشيخ عبد الله المنيع، بإلقاء خطبة يوم عرفة.
وشهد حج عام 1440هـ، جاء التكليف الكريم، بإلقاء خطبة يوم عرفة للشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، أحد المراجع في رواية الحديث الشريف وشرحه، وقد تولى الخطابة بعدة مساجد، كما مثّل رئاسة البحوث العلمية والإفتاء في لجان عدة مع جهات حكومية ورأس الشيخ المتخرج في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض، وكان رئيسًا لمجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث.
وكُلف الشيخ الدكتور حسين آل الشيخ، خطيبًا ليوم عرفة عام 1439هـ، نشأ مهتمًا بالعلم الشرعي، وهو من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فيما كان خطيب يوم عرفة لحج عام 1438هـ، عضو هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المتخرج في كلية الشريعة بالرياض، وحصل منها على درجة الماجستير عن رسالة بعنوان (التفريق بين الأصول والفروع)، والدكتوراه بعنوان (القطع والظن عند الأصوليين) عام 1417 هـ.
وفي حج 1437هـ، كان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، هو خطيب يوم عرفة؛ حيث يعد من أشهر مرتلي القرآن الكريم عالميًا، وحفظ كتاب الله كاملًا قبل أن يبلغ عامه الثاني عشر.
وتولى مفتي عام المملكة، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، خطابة يوم عرفة منذ عام 1402 وحتى 1436هـ، وهو من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومن مواليد مكة المكرمة، وألقى خطبة يوم عرفة لعام 1399هـ، الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، وهو المولود في مدينة البكيرية بمنطقة القصيم، فيما كلف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن حسن آل الشيخ بخطبة عرفة خلال الفترة من عام 1377 - 1398هـ، واعتذر عن عام 1399هـ لسفره للعلاج، وعاد للخطابة عامي 1400 و1401هـ.
وجاء تكليف الشيخ محمد بن عبد الله بن حسن آل الشيخ بخطبة يوم عرفة عام 1370هـ، وهو من عائلة يعود نسبها للإمام محمد بن عبد الوهاب، بينما الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين بن علي بن حسين آل الشيخ، كلف بخطبة عرفة من عام 1344هـ وحتى عام 1369هـ، ومن 1371هـ - 1376هـ، وفي عام 1925 م، الموافق 1343هـ، كان الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، خطيبًا ليوم عرفة.