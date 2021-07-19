بالفيديو.. قصة حرب الفجار والقبائل المشاركة فيها وأسبابها

علي القحطاني (صدى):
روى الدكتور سلطان الغامدي أستاذ مساعد في التاريخ بجامعة أم القرى قصة حرب الفجار، والقبائل المشاركة فيها وموقف الرسول منها
وقال الغامدي أن يوم الفجار هو أحد أهم أيام العرب في الجاهلية حيث شهد وقوع حرب الفجار، مبينا أن يوم الفجار اشتهر لأمرين الأول لأنَّ الحرب وقعت في الأشهر الحرم والثاني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شارك في الحرب.
وأضاف أن حرب الفجار وقعت قبل الحج بين قبيلة كنانة وقريش وبين قبائل قيس عيلان وهوازن وحلفائها، واستمرت الحرب 5 سنوات ، لافتا إلى أن الحرب بدأت بسبب مقتل رجل يدعى عروة في سوق عكاظ من قبيلة قيس عيلان .
وأشار الغامدي إلى أن الغلبة في السنة الأولى كانت لقبيلة قيس وتوالت المعارك بعد ذلك حتى ظهر رجل يدعى عتبة بن ربيعة من قريش ودعا إلى الصلح.