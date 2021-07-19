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عادة قديمة لنساء مكة مع الرجال المتخلفين عن الحج

منذ ساعة
2056
عادة قديمة لنساء مكة مع الرجال المتخلفين عن الحج

مكة المكرمة (صدى):
التزمت نساء مكة المكرمة بعادة قديمة مع الرجال المتخلفين عن الحج يومي التروية وعرفة، وذلك بترديد الأهازيج وعبارة شهيرة منذ القدم.

ويذهب الرجال إلى المشاعر المقدسة بدءا من يوم التروية، وكانت مكة المكرمة تخلو من الرجال في يوم عرفة، وحينها يخرج النساء لحراسة الأحياء والمنازل، وإذا شاهدوا رجلاً تخلف عن الحج بغير عذر المرض يعيبوا عليه بقاءه في مكة المكرمة.

وتردد النساء حينها الأهزوجة الخاصة بهذا اليوم "يا قيسنا يا قيس الناس حجوا.. وأنت قاعد ليش؟ لليلة نفرة قوم اذبح لك تيس.. قوم روح لبيتك.. قوم اخبز لك عيش".

وتعد أحياء جرول وأجياد والمسفلة والغزة وشعب عامر وريع بخش والجودرية والملاوي من أحياء مكة المكرمة التي اشتهرت قديماً بعادة القيس والخليف.

الحج
عادة قديمة
نساء مكة
الخليف
القيس

التعليقات

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين
عمر
لا حول ولا قوة الا بالله
x15x
الله يرحمها توفيت 1415
Manosur AlBishi
وياليت يمنعوا السفر اطهر لانفسهم وللملكة وعمار يابلادي
ابو رياض الحربي
معروف الأردنيين بالإجرام والحقد خص على السعودي والشام بشكل عام هما عندنا في بلدنا ياكلون وينامون امن وامان ولما تروح هناك انواع التطفل حسبي...

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