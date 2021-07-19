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"الصحة" تخصص مستشفى شرق عرفات لحالات كورونا

منذ ساعة
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"الصحة" تخصص مستشفى شرق عرفات لحالات كورونا

مكة المكرمة (صدى):
أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة حمد فيحان، اليوم الاثنين، أن مشعر عرفات يضم مستشفيين، مستشفى شرق عرفات الذي تم تخصيصه في موسم حج هذا العام 1442 لحالات كورونا، ومستشفى جبل الرحمة.

وأشار حمد فيحان إلى أنه في حال الاشتباه بأي إصابة يتم عزلها من قبل أي منشأة صحية، ومن ثم إحالتها إلى مستشفى شرق عرفات، الذي يعمل به أكثر من 180 من الممارسين الصحيين والكوادر الفنية والإدارية، مضيفًا: "وهناك غرف للعزل إذا كان هناك أي اشتباه لا قدر الله بأحد الأوبئة سواء كورونا المستجد (كوفيد-19) أو أي أمراض أخرى قد تصنف من الأمراض الوبائية" .

وقال أن مستشفى جبل الرحمة فيحتوي على 77 سريرا، منها 17 سريرا للعناية المركزة، إضافة إلى قاعات ضربات حرارة للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، فضلًا عن أقسام متنوعة وغرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات في حال دعت الحاجة لاستخدامها، كما يضم أقسام المختبر والأشعة والصيدلية، متابعًا: "الوضع بشكل عام جيد ومطمئن ولم نسجل أي حالة تؤثر على الصحة العامة" .

مكة المكرمة
وزارة الصحة
الحج
جبل الرحمة
فيروس كورونا
مستشفى شرق عرفات

التعليقات

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين
عمر
لا حول ولا قوة الا بالله
x15x
الله يرحمها توفيت 1415
Manosur AlBishi
وياليت يمنعوا السفر اطهر لانفسهم وللملكة وعمار يابلادي
ابو رياض الحربي
معروف الأردنيين بالإجرام والحقد خص على السعودي والشام بشكل عام هما عندنا في بلدنا ياكلون وينامون امن وامان ولما تروح هناك انواع التطفل حسبي...

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