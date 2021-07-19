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وفاة الأديب الأستاذ سليم عبد القادر البرادعي

منذ 4 ساعات
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وفاة الأديب الأستاذ سليم عبد القادر البرادعي

محمد السعران (صدى):
انتقل الى رحمة الله تعالى الأستاذ سليم بن عبدالقادر البرادعي مدير ادارة الترجمة بالحرس الوطني ورئيس شعبة الخبراء سابقا و أحد رواد التعليم في المملكة حيث عمل معلما بالمعهد العلمي بمدينة المجمعة في مطلع السبعينات الهجرية وتوفي بمدينة الرياض ودفن في مقبرة النسيم بعد معاناة طويلة مع المرض رحمه الله رحمة الأبرار واسكنه فسيح جناته وموتى المسلمين .

وتتقدم ( صحيفة صدى الإلكترونية) بأحر التعازي لأسرة الفقيد ومحبيه ويتقبل العزاء على جوال ابنه الدكتور رائد بن سليم البرادعي على الجوال (٠٥٥٣٢١٤٢٢٢) انا لله وانا اليه راجعون.

التعليقات

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين
عمر
لا حول ولا قوة الا بالله
x15x
الله يرحمها توفيت 1415
Manosur AlBishi
وياليت يمنعوا السفر اطهر لانفسهم وللملكة وعمار يابلادي
ابو رياض الحربي
معروف الأردنيين بالإجرام والحقد خص على السعودي والشام بشكل عام هما عندنا في بلدنا ياكلون وينامون امن وامان ولما تروح هناك انواع التطفل حسبي...

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