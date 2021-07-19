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بالفيديو.. طوافة نسائية تروي حكاية 60 عاما في خدمة حجاج الخارج

منذ ساعتين
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بالفيديو.. طوافة نسائية تروي حكاية 60 عاما في خدمة حجاج الخارج

مكة المكرمة (صدى):
روت الطوافة النسائية سعدية، حكاية 60 عامًا قضتها في خدمة حجاج الخارج، مؤكدة أن الحج شيء عظيم بالنسبة لهم في الطوافة كما أنهم يشتاقون للحجاج الذين يتمسك البعض منهم ممن لم يستطع القدوم في ظل ظروف الجائحة بالتواصل معهم.

وأوضحت الطوافة سعدية، أن كل عملهم كان في الطوافة وخدمة حجاج بيت الله الحرام، لافتة إلى أن مهمة الطوافة النسائية هي استقبال الحجاج من النساء، فيما تعلمت عدة لغات ساعدتها في التواصل مع الحجاج حتى بعد انتهاء فريضة الحج، بحسب برنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية" .

وقالت أنهم يتحدثون اللغة الهندية والبنغالية ويتواصلون مع حجاج في لندن وأمريكا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وذهبوا لزيارة البعض، مؤكدة أن التحدث بلغة الحاج يشعر بالراحة حينما يجدك تتحدث بلغته.

 

الحج
حجاج الخارج
طوافة نسائية

التعليقات

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين
عمر
لا حول ولا قوة الا بالله
x15x
الله يرحمها توفيت 1415
Manosur AlBishi
وياليت يمنعوا السفر اطهر لانفسهم وللملكة وعمار يابلادي
ابو رياض الحربي
معروف الأردنيين بالإجرام والحقد خص على السعودي والشام بشكل عام هما عندنا في بلدنا ياكلون وينامون امن وامان ولما تروح هناك انواع التطفل حسبي...

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