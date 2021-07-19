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بالفيديو.. ‏دموع حجاج بيت الله الحرام تمتزج بزخات المطر في صعيد عرفة

منذ 24 دقيقة
1644
بالفيديو.. ‏دموع حجاج بيت الله الحرام تمتزج بزخات المطر في صعيد عرفة

مكة المكرمة (صدى):
وسط أجواء إيمانية خاشعة وبكاء حجاج بيت الله الحرام، وتضرعهم إلى مولاهم سقطت زخات المطر على صعيد عرفة .

وأكد الحجاج أن المملكة وفرت كل سبل الراحة لتنظيم حج آمن، من أول ركوب الباصات حيث يكون برفقتهم قائد صحي ، كما تم تطبيق كافة البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المعنية لضمان سلامتهم.

وأضاف الحجاج أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة والخدمات التي تقدمها لهم ممتازة والإنسان يعجز عن وصفها.

كما ردد الحجاج عبارات الشكر للملكة والقادة قائلين"الله يعز المملكة الله يعز الملك سلمان الله يعز ولي العهد محمد بن سلمان ".

وأثنى الحجاج على جميع الجهات بالمملكة التي شاركت في تنظيم الحج وعلى الانجاز وتوفير كل سبل الراحة والأمان، مؤكدين أنهم يشعرون بطمأنينة وفرح .

يذكر أن حجاج بيت الله الحرام وصلوا إلى مسجد نمرة بمشعر عرفات، في أجواء إيمانية، وسط خدمات متكاملة قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والجهات المختصة الأخرى.

وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية أنها قامت عبر لجانها العاملة بالمسجد، بتنظيم دخول الحجاج للمسجد، وإجراء فحص الحرارة، مع تطبيق كافة البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المعنية لضمان سلامتهم.

ويستعد الحجاج لأداء صلاتي الظهر والعصر، جمعاً وقصراً، والاستماع لخطبة عرفة التي يلقيها هذا العام إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة.

الحجاج
مسجد نمرة
زخات المطر
صعيد عرفة

التعليقات

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
مجرد النظر الى وجهك وعيونك القبيحة مدعاة لمن يتعامل معك ان يتعوذ من ابليس وعياله ويسال الله ان يكف شرك عنه
فهد
نيسان لم تجد وكيل كفؤ حتى الآن في السعودية ... لذا اقود سيارة تويوتا وعشقي نيسان
بدوي سعودي
روعه😍
سعد الشمري
لو صرفت استحقاقات الجنود الذين شاركوا في حرب الخليج وتحرير الكويت من بدل الاعاشه الاضافيه والميدانيه كان افضل وبمراحل لان لديهم قرارات صرف صريحه...
حبظلم الاثول
اقوى جريمه بشعه في مصر ام الدنيا

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