سعد الحريري: لولا أنانية البعض لوضعنا حداً لهذا الانهيار المريع

بيروت (صدى):
كشف رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، أنه لولا تعنت البعض وأنانيته كان بوسع لبنان أن يضع حداً لهذا الانهيار المريع.
وقال سعد الحريري: "يهل علينا عيد الأضحى المبارك ولبنان الحبيب مع شعبه الطيب تعصف به هذه الأزمات، والتي كان بوسعنا أن نضع حداً لهذا الانهيار المريع لولا تعنت البعض وأنانيته، إنني أتقدم من اللبنانيين عامة، ومن المسلمين خاصة، بأحر التهاني، وكل عام وأنتم جميعاً بخير".
وكان سعد الحريري، قد أعلن الخميس، تخليه عن مهمة تشكيل حكومة جديدة يفترض أن تجري إصلاحات تشترط المؤسسات الدولية إقرارها لتقديم مساعدات تحتاج إليها البلاد بشدة، وذلك بعدما قدم تشكيلة حكومية إلى الرئيس ميشال عون تضم 24 وزيراً مختصاً تماشياً مع المبادرة الفرنسية، إلا أن عون رفض هذه التشكيلة.