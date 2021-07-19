"المدفوعات السعودية" تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة المدفوعات السعودية، التابعة لـ البنك المركزي السعودي "ساما" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: محلل أول الإصدار والنشر: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو أي مجال ذي الصلة، أخصائي أول الحوكمة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 يوليو 2021م، بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على موقع شركة المدفوعات السعودية.