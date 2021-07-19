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"المدفوعات السعودية" تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

منذ ساعة
1599
"المدفوعات السعودية" تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة المدفوعات السعودية، التابعة لـ البنك المركزي السعودي "ساما" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: محلل أول الإصدار والنشر: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو أي مجال ذي الصلة، أخصائي أول الحوكمة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 يوليو 2021م، بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على موقع شركة المدفوعات السعودية.

 

 

الرياض
وظائف إدارية
المدفوعات السعودية

التعليقات

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
مجرد النظر الى وجهك وعيونك القبيحة مدعاة لمن يتعامل معك ان يتعوذ من ابليس وعياله ويسال الله ان يكف شرك عنه
فهد
نيسان لم تجد وكيل كفؤ حتى الآن في السعودية ... لذا اقود سيارة تويوتا وعشقي نيسان
بدوي سعودي
روعه😍
سعد الشمري
لو صرفت استحقاقات الجنود الذين شاركوا في حرب الخليج وتحرير الكويت من بدل الاعاشه الاضافيه والميدانيه كان افضل وبمراحل لان لديهم قرارات صرف صريحه...
حبظلم الاثول
اقوى جريمه بشعه في مصر ام الدنيا

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