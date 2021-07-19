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"بحيرة البط" تشهد إقبال ملحوظ من الزائرين

منذ 9 ساعات
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"بحيرة البط" تشهد إقبال ملحوظ من الزائرين

سعيد العجل (صدى):
شهدت "بحيرة البط" في محافظة الخبر اقبال "ملحوظ " من قبل الزائرين"، إذ تعد البحيرة من العناصر الجمالية التي أضافتها أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة الخبر مؤخرا في مشروع كورنيش الخبر الشمالي، بهدف تعزيز البنية السياحية للمحافظة.

وتبلغ مساحة بحيرة البط ٩٥٠٠ متر مربع، وتقع ضمن المرحلة الرابعة لكورنيش الخبر الشمالي، وتضم، كثر من ١٠٠ نوع من طيور البط و الأوز، ومنذ تدشينها عام ٢٠٢٠، شهدت البحيرة إقبالا من زوار المنطقة، وباتت وجهة سياحية ترفيهية لرواد كورنيش الخبر الشمالي.

وتأتي البحيرة ضمن جهود بلدية محافظة الخبر لتقديم المزيد من الخدمات للزوار والسائحين وتعزيز مكانة الخبر على الخارطة السياحية عبر حزمة من المشروعات السياحية الترفيهية التي تسعى أمانة المنطقة الشرقية من خلال بلدية محافظة الخبر لتنفيذها لتحويل الخبر الى وجهه سياحية جاذبة عبر الاستفادة من مرافقها الترفيهية و السياحية، لتعزيز جودة الحياة من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات السياحية بالشراكة مع القطاع الخاص.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
مجرد النظر الى وجهك وعيونك القبيحة مدعاة لمن يتعامل معك ان يتعوذ من ابليس وعياله ويسال الله ان يكف شرك عنه
فهد
نيسان لم تجد وكيل كفؤ حتى الآن في السعودية ... لذا اقود سيارة تويوتا وعشقي نيسان
بدوي سعودي
روعه😍
سعد الشمري
لو صرفت استحقاقات الجنود الذين شاركوا في حرب الخليج وتحرير الكويت من بدل الاعاشه الاضافيه والميدانيه كان افضل وبمراحل لان لديهم قرارات صرف صريحه...
حبظلم الاثول
اقوى جريمه بشعه في مصر ام الدنيا

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