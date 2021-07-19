علماء يكتشفون طريقة لوقف تطور الزهايمر

متابعة- أميرة خالد (صدى):
نجح علماء جامعة الأورال الفدرالية في اكتشاف مركبات كيميائية قادرة على وقف التنكس العصبي بسبب مرض الزهايمر وباركنسون وأمراض الدماغ الأخرى.
وأشار العلماء إلى أن مرضي الزهايمر وباركنسون، يصيبان الدماغ، ويسببان تنكسا تدريجيا للخلايا العصبية ما يؤدي إلى فقدان الذاكرة والتفكير والنطق. وغالبية المصابين بهذين المرضين أعمارهم فوق 65 عاما.
ووصل عدد المصابين بمرض الزهايمر فقط عام 2010 بحوالي 35.6 مليون شخص، ومن المحتمل أن يصل عددهم إلى 115.4 مليون شخص عام 2050.
وتمكن علماء جامعة الأورال بالتعاون مع زملائهم من معهد علم الخلايا التابع لأكاديمية العلوم الروسية ومعهد التوليف العضوي، من الحصول على مواد، يمكنها، وفقا لهم، أن توفر طفرة في علاج أمراض التنكس العصبي.
وقالت البروفيسورة إيرينا أوتيبوفا، من قسم الكيمياء العضوية والجزيئية الحيوية، "هذه المركبات تنشط تركيب بروتينات الصدمة الحرارية المحددة وتسبب تراكمها في الخلية.
وأضافت : وتساعد البروتينات من هذا النوع على حماية الأنسجة العصبية من فائض مركبات الأميلويد السامة وتحمي الخلايا من أنواع الإجهاد المختلفة، بما فيها الإجهاد السام للبروتينات المميزة للأمراض التنكسية العصبية".