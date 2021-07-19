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وزن خيوط الحرير في كسوة الكعبة المشرفة يصل إلى 850 كيلو جرامًا

منذ ساعة
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وزن خيوط الحرير في كسوة الكعبة المشرفة يصل إلى 850 كيلو جرامًا

عرفات (صدى):
تُغزل كسوة الكعبة المشرفة بخيوط من الحرير تزن 850 كيلو جراماً تقريباً ، ومبطنة بالقطن ، حيث تزيّن بالنقوش الذهبية ، ويتم جلب خيوط حرير الكسوة من إيطاليا بدرجة جوده فائقة "A5" ، وسماكة 3 ملم ، تضمن نعومة عالية ومتانة فائقة ، واستطالة ومرونة كبيرة .

ويمرّ خيط الحرير الواحد بعدد من الاختبارات أبرزها قوة شدّ الخيط ، واختبار عدد البرم ، وقوة شدّ الاستطالة لأسلاك المعادن "ذهب- فضة" ، واختبار السماكة، ومقاومة الاحتكاك، والصباغة، ومطابقة الألوان، والسماكة الرقمي، ومقاومة الغسيل، وتقطير المياه.

ويشرف على هذه الاختبارات فريق عمل مختص بمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة ، وذلك في سبيل ضمان جودة كسوة الكعبة المشرفة، التي تقدر تكلفة إنتاجها قرابة الـ 20 مليون ريال ، مما جعله الثوب الأغلى في التاريخ ، ويشرف عليه أكثر من "200" صانع من ذوي الكفاءة ، والخبرة ، والمؤهلات العلمية والعملية ، جندتهم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعمل في حياكة ثوب الكعبة المشرفة، ليكون هذا الثوب ليس الأغلى في التاريخ وحسب بل والأعلى جودة كذلك .

كسوة
الكعبة المشرفة
وزن
خيوط الحرير

التعليقات

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
مجرد النظر الى وجهك وعيونك القبيحة مدعاة لمن يتعامل معك ان يتعوذ من ابليس وعياله ويسال الله ان يكف شرك عنه
فهد
نيسان لم تجد وكيل كفؤ حتى الآن في السعودية ... لذا اقود سيارة تويوتا وعشقي نيسان
بدوي سعودي
روعه😍
سعد الشمري
لو صرفت استحقاقات الجنود الذين شاركوا في حرب الخليج وتحرير الكويت من بدل الاعاشه الاضافيه والميدانيه كان افضل وبمراحل لان لديهم قرارات صرف صريحه...
حبظلم الاثول
اقوى جريمه بشعه في مصر ام الدنيا

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