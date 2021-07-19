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تدشين 6 مراكز مدرسية لتقديم لقاح كورونا لطلاب وطالبات جازان

منذ ساعتين
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تدشين 6 مراكز مدرسية لتقديم لقاح كورونا لطلاب وطالبات جازان

جازان (صدى):
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بالشراكة مع المستشفى الجامعي بجامعة جازان ، مبادرة "معاً نبادر " الهادفة للتوسع في نطاق أخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا ( كوفيد– 19) للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم، ومختلف فئات المجتمع، وتحصين جميع طلاب وطالبات تعليم جازان في الفئة العمرية من 12 وحتى 18 عاماً، استعداداً لعودة آمنة لمقاعد الدراسة.

وشملت المبادرة أمس ، تدشين ستة مراكز مدرسية للتحصين، موزعة على عدد من مكاتب التعليم التابعة لتعليم جازان بالمحافظات المختلفة، حيث يتم من خلالها تقديم اللقاحات للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم ، بالإضافة لمختلف فئات المجتمع، دون مواعيد مسبقة ، وبالقرب من مساكنهم تسهيلًا لهم، حيث عملت إدارة تعليم جازان على تحويل عدد من المباني التابعة لها لمراكز للتحصين بعد تهيئتها ، وتزويدها بالإجراءات الاحترازية المختلفة، مع توفير الكوادر المساندة من المتطوعين والمتطوعات لتنظيم استقبال المستفيدين، في حين وفرت الجامعة اللقاحات والكوادر الطبية المدربة .

جازان
طالبات
طلاب
لقاح كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
مجرد النظر الى وجهك وعيونك القبيحة مدعاة لمن يتعامل معك ان يتعوذ من ابليس وعياله ويسال الله ان يكف شرك عنه
فهد
نيسان لم تجد وكيل كفؤ حتى الآن في السعودية ... لذا اقود سيارة تويوتا وعشقي نيسان
بدوي سعودي
روعه😍
سعد الشمري
لو صرفت استحقاقات الجنود الذين شاركوا في حرب الخليج وتحرير الكويت من بدل الاعاشه الاضافيه والميدانيه كان افضل وبمراحل لان لديهم قرارات صرف صريحه...
حبظلم الاثول
اقوى جريمه بشعه في مصر ام الدنيا

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