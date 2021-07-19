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بالصور.. أسعار ومواصفات سيارة جي إم سي أكاديا 2021 في المملكة

منذ ساعتين
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بالصور.. أسعار ومواصفات سيارة جي إم سي أكاديا 2021 في المملكة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تضم النسخة العملاقة جي ام سي اكاديا موديل 2021، تصميمًا عملاقًا كعادة طرازات GMC، حيث تضم السيارة باقة من التجهيزات القوية، إلى جانب أنظمة مساعدة السائق على تحديات الطريق، كما تستمد قوتها من محرك سداسي الأسطوانات، سعة 3600 سي سي، قادر على انتاج قوة 310 حصان.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى عزم اقصى للدوران يبلغ 366 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومتر في الساعة، بينما تتنقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 9 سرعات، كما تستطيع أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 6.8 ثانية فقط.

وتبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 8.8 لتر، و ذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر، كما جاءت بنسبة طول بلغت 4.917 متر، و عرض يقدر بـ 1.915 متر، بالإضافة إلى ارتفاع يبلغ 1.676 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات نحو 2.858 متر، مع صندوق خلفي يستع إلى 362 لتر، ومساحة داخلية تتسم بالرحابة حيث تضم عدد 7 مقاعد.

وتشمل هيكل خارجي يضم مصابيح حادة، و شبكات أمامية متعددة المقاطع مع لمسات من الكروم، و مفهوم رباعي الأبواب، و مرايات جانبية ذات شرائط LED ضوئية، و عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية تتخذ شكل النجمة المتعددة الاضلاع.

وتعد أسعار السيارة جي ام سي أكاديا 2021 في المملكة: الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  SLE2 FWD 2021محرك 3600 سي سي بسعر 129,938 ريال، الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SLT1 FWD 2021 محرك 3600 سي سي بسعر 148,390 ريال، أما الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل DENALI 2021 محرك 3600 سي سي بسعر 202,620 ريال.

 

سيارات
المملكة
أسعار السيارات
جي إم سي أكاديا

التعليقات

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
مجرد النظر الى وجهك وعيونك القبيحة مدعاة لمن يتعامل معك ان يتعوذ من ابليس وعياله ويسال الله ان يكف شرك عنه
فهد
نيسان لم تجد وكيل كفؤ حتى الآن في السعودية ... لذا اقود سيارة تويوتا وعشقي نيسان
بدوي سعودي
روعه😍
سعد الشمري
لو صرفت استحقاقات الجنود الذين شاركوا في حرب الخليج وتحرير الكويت من بدل الاعاشه الاضافيه والميدانيه كان افضل وبمراحل لان لديهم قرارات صرف صريحه...
حبظلم الاثول
اقوى جريمه بشعه في مصر ام الدنيا

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