علماء صينيون: فيروس كورونا طبيعي المنشأ وليس اصطناعيا

بكين (صدى):
أثبتت مجموعة علماء من الصين، أن أصل فيروس كورونا طبيعي المنشأ وليس اصطناعيا، ولا يمكن لهذا الفيروس الظهور في المختبر.
جاء ذلك بعد تنفيذ أكثر من 20 عالما صينيا وكذلك باحثة بريطانية تعمل في الصين، دراسة علمية واستنتجوا أن الفيروس التاجي من أصل طبيعي، بحسب مجلة Science China Life Sciences.
واستخدم هؤلاء الباحثون، نظرية التطور والأفكار ذات الصلة بها. وأشار العلماء إلى أن فيروس SARS-CoV-2 قد تكيف بشكل جيد للغاية مع البشر مقارنة بعينة SARS-CoV لعام 2003. وشددت المجموعة على أن هذا المستوى من القدرة على التكيف، تبلور وتطور على ما يبدو، خلال فترة طويلة.
وقال العلماء، أنه قبل تفشي وباء كوفيد-19، تعرض الفيروس لشكل من أشكال التطور في البشر، مما أدى إلى حصوله على هذه الدرجة من القدرة على التكيف، ولا يزال غامضا كيف حدث ذلك بالضبط، ولكن فيروس.