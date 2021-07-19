شركة الأنظمة الميكانيكية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس برمجيات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، أو هندسة الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة، مهندس مبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو هندسة إلكترونيات).
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 يوليو 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على موقع شركة الأنظمة الميكانيكية .