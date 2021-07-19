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الكافيين يسبب الإصابة بهشاشة العظام

منذ 58 دقيقة
1585
الكافيين يسبب الإصابة بهشاشة العظام

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة جنوبي أستراليا، إن تناول كميات كبيرة من الكافيين، قد يكون السبب في الإصابة بمرض مزمن.

ووجد الباحثون أن 800 جرام من الكافيين، تؤدي إلى مضاعفة نسبة الكالسيوم التي يفقدها الجسم خلال عملية التبول.

وقالت هايلي شولترز، الباحثة في جامعة جنوبي أستراليا، أنه من المهم أن يعرف الناس تأثير ما يضعونه داخل أجسامهم، واعتبرت أن الكافيين له تأثير على الجهاز العصبي والمخ بشكل كبير، خصوصًا أن حوالي 80 % من المراهقين يتناولونه على الأقل مرة واحدة بشكل يومي.

وأضافت الباحثة أنه من المهم معرفة تأثيرات الكافيين السلبية، خصوصًا أن 800 جرام من الكافيين قد تسبب تأثيرًا كبيرًا على عظام الإنسان، وقد يؤدي أحيانًا إلى هشاشة العظام.

وأشارت الدراسة إلى أن حبوب البن تحتوي على مادة تعرف باسم «eicosanoyl-5-hydroxytryptamide» وهو مشتق من السيروتونين.

وأظهرت الدراسة أن مزيجا من «EHT» والكافيين يمنع تراكم البروتينات الخطيرة وأن شرب القهوة يمنع تطور الأمراض التي من المحتمل أن تصيب الدماغ.

الكالسيوم
هشاشة العظام
الكفايين

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يبارك لك ويوسع في رزقك ويرزقك من حيث لا تحتسب والله يعطيك على قد نيتك ويرحم والديك ووالدينا...
سرحان
الله يوفقه ويرزقه الحلال
عش رجبا ترى عجبا
هذي عقوبة من رب العباد لاافلامها ومشاهدها وغيره والله يمهل ولا يهمل ولكل شي سبب
فهد العتيبي
اذبح لهم حاشي والا اثنين يا أبو خرقة عشان نشوف وطنيتك صح
عش رجبا ترى عجبا
اي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام. بعد مشاهدك الساخنه وقلة الحياء صار حلال وحرام الله يراكم وعذابه شديد

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