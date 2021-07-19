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الاتحاد الآسيوي يلغي حفل جوائز الأفضل لعام 2021

منذ 42 دقيقة
1529
الاتحاد الآسيوي يلغي حفل جوائز الأفضل لعام 2021

نواف السالم (صدى):
قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلغاء حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2021؛ وذلك للمرة الثانية على التوالي، مبينا أن الحفل المقبل سيقام في يناير 2023.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيانه: "مع استمرار جائحة COVID-19 التي تؤثر بشدة على الحياة وسبل العيش في جميع أنحاء العالم وفي قارة آسيا، أقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بأن تنظيم مثل هذه المناسبة سيكون غير مناسب؛ خاصة خلال وقتٍ فَقَد فيه الملايين أرواحهم، بما في ذلك أولئك الذين فقدوا أرواحهم ممن كرسوا حياتهم للعبة في آسيا وخارجها".

وأضاف: "لذلك، للسنة الثانية على التوالي، وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على إلغاء الحدث الذي كان من المقرر عقده في نوفمبر 2021".

الإتحاد الآسيوي
جائحة كورونا
جوائز الأفضل

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يبارك لك ويوسع في رزقك ويرزقك من حيث لا تحتسب والله يعطيك على قد نيتك ويرحم والديك ووالدينا...
سرحان
الله يوفقه ويرزقه الحلال
عش رجبا ترى عجبا
هذي عقوبة من رب العباد لاافلامها ومشاهدها وغيره والله يمهل ولا يهمل ولكل شي سبب
فهد العتيبي
اذبح لهم حاشي والا اثنين يا أبو خرقة عشان نشوف وطنيتك صح
عش رجبا ترى عجبا
اي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام. بعد مشاهدك الساخنه وقلة الحياء صار حلال وحرام الله يراكم وعذابه شديد

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