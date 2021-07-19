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قصة مواطن شارك في حياكة ونسج 36 ثوباً لـ"الكعبة المشرفة"

منذ ساعة
1763
قصة مواطن شارك في حياكة ونسج 36 ثوباً لـ"الكعبة المشرفة"

علي القحطاني (صدى):
تحدث مواطن قصة عن عمله في مصنع كسوة الكعبة المشرفة ومشاركته في حياكة ونسج 36 ثوباً خاصة بالكعبة، على مدار 36 عاماً.

وأوضح المواطن حمزة شعبان إنه شعر بسعادة كبيرة وقت دخوله مصنع كسوة الكعبة ومشاركته في هذا العمل العظيم، خاصة بعد أن أتقن فن الصنعة .

وأضاف المواطن أنه شارك في إنتاج 36 ثوباً، مشيرا إلى أن طبيعة عمله تبدأ بحشو الحروف بالخيوط القطنية ومن فوقها خيوط القبقبة التي تعطي نعومة للقطن نفسه، وبعدها توضع خيوط خضراء تسمى بـ"الغرز"، وأخيراً وضع السلك المطلي بالذهب على الحروف.

ولفت المواطن إلى أن شعوره لا يوصف عند تبديل كسوة الكعبة المشرفة سنوياً وظهور نتائج عمله على ثوبها، وحث جميع الشباب على العمل في مصنع كسوة الكعبة وإتقان مثل هذه الصنعة.

الكعبة المشرفة
ثوب
حياكة
نسخ

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يبارك لك ويوسع في رزقك ويرزقك من حيث لا تحتسب والله يعطيك على قد نيتك ويرحم والديك ووالدينا...
سرحان
الله يوفقه ويرزقه الحلال
عش رجبا ترى عجبا
هذي عقوبة من رب العباد لاافلامها ومشاهدها وغيره والله يمهل ولا يهمل ولكل شي سبب
فهد العتيبي
اذبح لهم حاشي والا اثنين يا أبو خرقة عشان نشوف وطنيتك صح
عش رجبا ترى عجبا
اي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام. بعد مشاهدك الساخنه وقلة الحياء صار حلال وحرام الله يراكم وعذابه شديد

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