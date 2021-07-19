نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

نقابة الأطباء المصرية تتوعد بمحاسبة المتسبب في حالة ياسمين عبدالعزيز

منذ ساعة
994
1
نقابة الأطباء المصرية تتوعد بمحاسبة المتسبب في حالة ياسمين عبدالعزيز

القاهرة (صدى):
أكد عضو مجلس نقابة الأطباء في مصر الدكتور إبراهيم الزيات، أن في حالة إثبات بأن ما حدث مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز خطأ طبي، سيحاسب بكل الطرق، سواء عن طريق القانون في النيابة العامة، وعن طريق الحساب في النقابة.

وشدد الدكتور إبراهيم الزيات، على أن الحساب يشمل جميع الأطباء "حتى لو اسمه كبير"، والحساب يبدأ بدرجات متفاوتة من العقاب، بداية من اللوم وحتى الشطب من النقابة نهائيًا وإيقافه عن العمل.

وأوضح عضو نقابة الأطباء المصرية، إنه يجب التفرقة في البداية ما بين الإهمال الطبي والخطأ الوارد حدوثه، لافتًا إلى أن الخطأ الوارد حدوثه يعني بأن الطبيب عمل في تخصصه، وحاصل على شهادات علمية تؤهله بالقيام بالعملية الجراحية أو معالجة الحالة المرضية، وأنه من الوارد حدوث بعض المضاعفات لهذه الحالة المرضية أثناء العلاج.

وأشار إلى أن الإهمال الطبي يعني بأنه قد يكون الطبيب غير متخصص أو يعمل في مكان غير مؤهل، أو لا يستطيع أن يتعامل مع مثل هذه الحالات، وهناك فارق كبير بين الإهمال الطبي والخطأ الوارد في الحدوث.

اقرأ أيضًا:

الكشف عن طبيعة مرض ياسمين عبد العزيز

 

مصر
خطأ طبي
ياسمين عبدالعزيز
⁠⁠⁠⁠⁠نقابة الأطباء

التعليقات

عش رجبا ترى عجبا
عش رجبا ترى عجبا عدد التعليقات : 34
منذ 6 دقائق
هذي عقوبة من رب العباد لاافلامها ومشاهدها وغيره والله يمهل ولا يهمل ولكل شي سبب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يبارك لك ويوسع في رزقك ويرزقك من حيث لا تحتسب والله يعطيك على قد نيتك ويرحم والديك ووالدينا...
سرحان
الله يوفقه ويرزقه الحلال
عش رجبا ترى عجبا
هذي عقوبة من رب العباد لاافلامها ومشاهدها وغيره والله يمهل ولا يهمل ولكل شي سبب
فهد العتيبي
اذبح لهم حاشي والا اثنين يا أبو خرقة عشان نشوف وطنيتك صح
عش رجبا ترى عجبا
اي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام. بعد مشاهدك الساخنه وقلة الحياء صار حلال وحرام الله يراكم وعذابه شديد

أخر الأخبار

"الداخلية" تشترط أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين
"الداخلية" تشترط أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين
منذ 15 دقيقة 1429
بالصور.. أسعار ومواصفات سيارة جي إم سي أكاديا 2021 في المملكة
بالصور.. أسعار ومواصفات سيارة جي إم سي أكاديا 2021 في المملكة
منذ 21 دقيقة 1442
علماء صينيون: فيروس كورونا طبيعي المنشأ وليس اصطناعيا
علماء صينيون: فيروس كورونا طبيعي المنشأ وليس اصطناعيا
منذ 25 دقيقة 1584
شركة الأنظمة الميكانيكية توفر وظائف شاغرة
شركة الأنظمة الميكانيكية توفر وظائف شاغرة
منذ 36 دقيقة 1548
الاتحاد الآسيوي يلغي حفل جوائز الأفضل لعام 2021
الاتحاد الآسيوي يلغي حفل جوائز الأفضل لعام 2021
منذ 40 دقيقة 1526
الكافيين يسبب الإصابة بهشاشة العظام
الكافيين يسبب الإصابة بهشاشة العظام
منذ 56 دقيقة 1580
حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والمشاعر المقدسة
حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والمشاعر المقدسة
منذ ساعة 1677
ضيوف الرحمن يتوافدون إلى صعيد عرفات الطاهر
ضيوف الرحمن يتوافدون إلى صعيد عرفات الطاهر
منذ ساعة 1754
نقابة الأطباء المصرية تتوعد بمحاسبة المتسبب في حالة ياسمين عبدالعزيز
نقابة الأطباء المصرية تتوعد بمحاسبة المتسبب في حالة ياسمين عبدالعزيز
منذ ساعة 994
قصة مواطن شارك في حياكة ونسج 36 ثوباً لـ"الكعبة المشرفة"
قصة مواطن شارك في حياكة ونسج 36 ثوباً لـ"الكعبة المشرفة"
منذ ساعة 1759