حلا شيحة تعلق على استبعادها من نقابة المهن التمثيلية

القاهرة (صدى):
علقت الفنانة المصرية حلا شيحة على استبعادها من نقابة المهن التمثيلية، ورفض تجديد عضويتها، حيث تمسكت بموقفها.
وقالت حلا: حابة أشكر كل الناس الجميلة علي رسايلهم الجميلة المشجعة.. وحابة أشكر كل الصحافة اللي نشرت فتوى دار الافتاء النهارده اللي موقفي هو نفس موقفها اللي بيوضح إن التمثيل و الفن عموما زي اي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام.
وأضافت : وأنا لا أحب ان اكون جزء من اي نوع من التطرف سواء باسم الدين او باسم الفن.. ولو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الافتاء الواضح فهنيئا لي بشطبها لعضويتي.
وتابعت: حبي للفن محدش يقدر ينكره ولا يزايد عليه.. انا ماتكلمتش غير عن نفسي وبقدر كل زمايلي.. الزميل الوحيد اللي ذكرته هو اللي الموضوع اصلا متعلق بيه.. وعتابي ليه لحسن ظني بيه.. والعتاب في الملأ عشان الكليب في الملأ.
وواصلت: وبالنسبة للكلام غير اللائق عن الأجر.. كل اللي في المجال شاهدين اني كنت اعتذر عن عدد كبير من الاعمال الفنية وكنت بقبل اجور اقل مما يتناسب معي تعاونا مع صناع العمل.. واصلا ما استلمتش الجزء الأخير من أجري في الفيلم لما أتأخر نزوله جدا و بدأت اتغير وأصلّح.. لأن بصراحة الكلام عن (أجر كبير) ضحكني.
واختتمت: انا فنانة بطبعي ومن صغري وكل اللي يعرفوني عارفين حبي للفن.. ودايما هعبر عن نفسي بمواهبي الفنية لما أحب لكن الجديد اني مش هاعمل كده على حساب اللي انا مؤمنه بيه بجد جوايا زي ما قولت مؤخرا.. انا لا اهاجم احد و لا احارب احد و لا انا افضل من احد و لا انصح احد قبل ما انصح نفسي اولاً.