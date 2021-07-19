استدعاء سفير أفغانستان في باكستان بعد خطف ابنته

إسلام أباد (صدى):
أعربت باكستان، عن أسفها بعد قرار أفغانستان باستدعاء سفيرها في إسلام أباد على خلفية خطف ابنته.
وكشفت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان إن عملية خطف ابنة السفير موضع تحقيق ومتابعة على أعلى مستوى، معربةً عن أملها بأن تعيد الحكومة الأفغانية النظر في قرارها.
وقررت كابول، أمس الأحد، استدعاء سفيرها نجيب الله علي خيل ودبلوماسيين كبارا آخرين في إسلام اباد إثر خطف ابنة ممثلها في باكستان و"ما دامت التهديدات التي تطاول أمن هؤلاء ماثلة" ، بحسب وزارة الخارجية الأفغانية.
وتوجه كابول الاتهامات إلى إسلام اباد بإيواء متمردي طالبان منذ اطيح بنظامهم في أفغانستان نهاية 2001 من جانب تحالف دولي قادته الولايات المتحدة، فيما تتهم إسلام اباد كابول بغض النظر عن الهجمات التي تشنها عليها مجموعات معادية انطلاقا من افغانستان.