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اعتماد 137 مصلى وجامعا ومسجدا لصلاة عيد الأضحى في ينبع

منذ ساعة
1552
اعتماد 137 مصلى وجامعا ومسجدا لصلاة عيد الأضحى في ينبع

ينبع (صدى):
اعتمدت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع 137 مصلى وجامعا ومسجدا لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام بالمحافظة ومراكزها، أوضح ذلك مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع عبد الكريم بن محمد الحربي.

وقال الحربي إنه مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية دعت إدارة المساجد المصلين إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها الوزارة حفاظا على سلامة المصلين وصحتهم فيما حددت إدارة المساجد موعد إقامة الصلاة بعد الشروق بربع ساعة، مضيفا أنه تم العمل على تجهيز هذه المصليات والجوامع والمساجد وتعميد الخطباء .

ينبع
صلاة
عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يبارك لك ويوسع في رزقك ويرزقك من حيث لا تحتسب والله يعطيك على قد نيتك ويرحم والديك ووالدينا...
سرحان
الله يوفقه ويرزقه الحلال
عش رجبا ترى عجبا
هذي عقوبة من رب العباد لاافلامها ومشاهدها وغيره والله يمهل ولا يهمل ولكل شي سبب
فهد العتيبي
اذبح لهم حاشي والا اثنين يا أبو خرقة عشان نشوف وطنيتك صح
عش رجبا ترى عجبا
اي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام. بعد مشاهدك الساخنه وقلة الحياء صار حلال وحرام الله يراكم وعذابه شديد

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