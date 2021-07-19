إكتشاف أول إصابة بجدري القردة النادر في تكساس

واشنطن (صدى):
أعلن المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن اكتشاف حالة جدري القردة في الولايات المتحدة.
وأوضح المركز إن أحد المواطنين الذي سافر من نيجيريا إلى تكساس لديه حالة مؤكدة من جدري القردة، حيث استقل الشخص رحلتين في طريق عودته إلى تكساس: واحدة من نيجيريا إلى أتلانتا والأخرى من أتلانتا إلى دالاس، مبينة أنه تم إدخال الشخص إلى المستشفى في دالاس .
وأكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن "جدري القردة مرض فيروسي نادر ولكنه قد يكون خطيرًا ويبدأ عادةً بمرض شبيه بالإنفلونزا وتورم الغدد الليمفاوية ويتطور إلى طفح جلدي واسع النطاق على الوجه والجسم".