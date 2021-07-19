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إكتشاف أول إصابة بجدري القردة النادر في تكساس

منذ ساعة
1570
إكتشاف أول إصابة بجدري القردة النادر في تكساس

واشنطن (صدى):
أعلن المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن اكتشاف حالة جدري القردة في الولايات المتحدة.

وأوضح المركز إن أحد المواطنين الذي سافر من نيجيريا إلى تكساس لديه حالة مؤكدة من جدري القردة، حيث استقل الشخص رحلتين في طريق عودته إلى تكساس: واحدة من نيجيريا إلى أتلانتا والأخرى من أتلانتا إلى دالاس، مبينة أنه تم إدخال الشخص إلى المستشفى في دالاس .

وأكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن "جدري القردة مرض فيروسي نادر ولكنه قد يكون خطيرًا ويبدأ عادةً بمرض شبيه بالإنفلونزا وتورم الغدد الليمفاوية ويتطور إلى طفح جلدي واسع النطاق على الوجه والجسم".

تكساس
طفح جلدي
الجدري النادر

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يبارك لك ويوسع في رزقك ويرزقك من حيث لا تحتسب والله يعطيك على قد نيتك ويرحم والديك ووالدينا...
سرحان
الله يوفقه ويرزقه الحلال
عش رجبا ترى عجبا
هذي عقوبة من رب العباد لاافلامها ومشاهدها وغيره والله يمهل ولا يهمل ولكل شي سبب
فهد العتيبي
اذبح لهم حاشي والا اثنين يا أبو خرقة عشان نشوف وطنيتك صح
عش رجبا ترى عجبا
اي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام. بعد مشاهدك الساخنه وقلة الحياء صار حلال وحرام الله يراكم وعذابه شديد

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