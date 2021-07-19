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بالفيديو.. "الصحة" توضح طريقة إسعاف المصاب بالإجهاد الحراري

منذ ساعة
1628
بالفيديو.. "الصحة" توضح طريقة إسعاف المصاب بالإجهاد الحراري

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة، أن أعراض الإجهاد الحراري هي الرؤية غير الواضحة، والهذيان وغموض الكلام، وارتفاع في درجة الحرارة والتعرق الشديد، والشعور بالغثيان، إضافة إلى فقدان الوعي.

وحددت الوزارة، خطوات إسعاف المصاب بالإجهاد الحراري، قائلة أنه عند رؤية مصاب بالإجهاد الحراري، يجب الاتصال بالطوارئ للحصول على الرعاية الطبية الطارئة، ونقل المصاب لمنطقة مظللة وباردة، مع إزالة الملابس الخارجية للمصاب.

وأكدت على أنه يجب مساعدة المصاب على شرب رشفات من الماء بشكل متكرر، وتبريد الجسم بكمادات باردة، بالإضافة إلى تهوية المصاب، بينما تكون الوقاية من الإجهاد الحراري بتجنّب الازدحام الشديد أثناء السير، والإكثار من شرب السوائل والماء، وأخذ قسط من الراحة، واستخدام مظلة فاتحة اللون أثناء السير.

وناشدت الوزارة، حجاج بيت الله الحرام بضرورة الحرص على تجنب الإصابة بالإجهاد الحراري خلال تأدية المناسك، خاصة مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والراحة قدر الإمكان، مع الاستحمام المتكرر وشرب السوائل.

وزارة الصحة
الحج
الإجهاد الحراري

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يبارك لك ويوسع في رزقك ويرزقك من حيث لا تحتسب والله يعطيك على قد نيتك ويرحم والديك ووالدينا...
سرحان
الله يوفقه ويرزقه الحلال
عش رجبا ترى عجبا
هذي عقوبة من رب العباد لاافلامها ومشاهدها وغيره والله يمهل ولا يهمل ولكل شي سبب
فهد العتيبي
اذبح لهم حاشي والا اثنين يا أبو خرقة عشان نشوف وطنيتك صح
عش رجبا ترى عجبا
اي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام. بعد مشاهدك الساخنه وقلة الحياء صار حلال وحرام الله يراكم وعذابه شديد

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