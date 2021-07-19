العثور على جثة فتاة مقطوعة لنصفين داخل حقيبة سفر

القاهرة (صدى):
عثرت الأهالي بمحافظة الجيزة بمصر على أشلاء جثة فتاة داخل حقيبة سفر، بطريق الواحات
تفصيلا، تلقت الأجهزة الأمنية تلقت يفيد بالعثور على جثة فتاة مقطوعة لنصفين، في طريق الواحات بمحافظة الجيزة، وتبين أن الجثة تعود لفتاة في العشرينيات من العمر، مفصولة الرأس ومقطعة إلى نصفين، وقد عثر على الرأس داخل حقيبة.
وأوضح مصدر الأمني، بأن المعاينة الأولية لرجال المباحث، أثبتت أن المجني عليها تعرضت إلى التعذيب بطريقة وحشية، حيث تظهر آثار التعذيب على أشلاء جثتها، ثم قام الجاني بذبحها وتقطيع جسدها إلى نصفين.
وتحفظت الأجهزة الأمنية على عدد من كاميرات المراقبة القريبة من مكان العثور على الجثة، كما نشرت السلطات أوصاف القتيلة في محاولة لتحديد هويته.