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المسند: العشر الأخيرة من شهر يوليو تعد الأشد حرًا

منذ ساعتين
1761
المسند: العشر الأخيرة من شهر يوليو تعد الأشد حرًا

الرياض (صدى):
توقع الباحث في الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، أن يكون العشر أيام الأخيرة من شهر يوليو الأشد حراً خلال العام.

وقال المسند : وفقاً للسجلات المناخية " التاريخية " فإنه عادة العشر الأخيرة من شهر يوليو تعد الأشد حراً خلال العام، يليها العشر الأوائل من شهر أغسطس.

وأضاف : وتستمر زيادة ساعات الليل ونقص ساعات النهار حتى 21 ديسمبر القادم.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

الطقس
المسند
أغسطس
يوليو

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يبارك لك ويوسع في رزقك ويرزقك من حيث لا تحتسب والله يعطيك على قد نيتك ويرحم والديك ووالدينا...
سرحان
الله يوفقه ويرزقه الحلال
عش رجبا ترى عجبا
هذي عقوبة من رب العباد لاافلامها ومشاهدها وغيره والله يمهل ولا يهمل ولكل شي سبب
فهد العتيبي
اذبح لهم حاشي والا اثنين يا أبو خرقة عشان نشوف وطنيتك صح
عش رجبا ترى عجبا
اي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام. بعد مشاهدك الساخنه وقلة الحياء صار حلال وحرام الله يراكم وعذابه شديد

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