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النفط يتراجع أكثر من 1% بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإمدادات

منذ ساعتين
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النفط يتراجع أكثر من 1% بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإمدادات

وكالات (صدى):
شهدت أسعار النفط تراجع أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين متأثرا بقرار مجموعة أوبك+ على زيادة الإمدادات.

وتراجع الخام الأمريكي 94 سنتا أو 1.3 بالمئة عند 70.87 دولار للبرميل وذلك بعد هبوطه زهاء أربعة بالمئة في السابق، وانخفض خام برنت واحدا بالمئة، أو 1.4 بالمئة، مسجلا 72.59 للبرميل بحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش بعدما خسر قرابة ثلاثة بالمئة في وقت سابق.

وفي وقت سابق، اتفق وزراء مجموعة أوبك+، على زيادة إمدادات النفط في أغسطس، لتهدئة الأسعار التي صعدت لأعلى مستوى في عامين ونصف العام. مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.

واتفقت المجموعة، التي تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، على حصص إنتاج جديدة من مايو/ أيار، بعدما وافقت السعودية ودول أخرى على طلب من الإمارات.

وأوضحت أوبك في بيانها، إن الاتفاق ينص على قيام تحالف (أوبك+) المكون من 23 دولة، برفع الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس، للمساعدة في دفع التعافي الاقتصادي العالمي مع انحسار الوباء، مضيفة أن التحالف سيقيم تطورات السوق في ديسمبر.

النفط
اتفاق أوبك
زيادة الإمدادات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يبارك لك ويوسع في رزقك ويرزقك من حيث لا تحتسب والله يعطيك على قد نيتك ويرحم والديك ووالدينا...
سرحان
الله يوفقه ويرزقه الحلال
عش رجبا ترى عجبا
هذي عقوبة من رب العباد لاافلامها ومشاهدها وغيره والله يمهل ولا يهمل ولكل شي سبب
فهد العتيبي
اذبح لهم حاشي والا اثنين يا أبو خرقة عشان نشوف وطنيتك صح
عش رجبا ترى عجبا
اي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام. بعد مشاهدك الساخنه وقلة الحياء صار حلال وحرام الله يراكم وعذابه شديد

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