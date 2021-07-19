اليابان تحكم بالسجن على أمريكيين متورطيْن في عملية تهريب كارلوس غصن

طوكيو (صدى):
قضت محكمة يابانية اليوم الاثنين، بسجن مواطنين أمريكيين لمدة 24 و20 شهراً، بعدما ثبت تورّطهما في عملية تهريب رئيس مجلس إدارة تحالف رينو-نيسان السابق، كارلوس غصن، إلى لبنان أواخر 2019.
يذكرأن مايكل تايلور (60 عاماً) الذي دين بالعقوبة الأشدّ، وابنه بيتر تايلور (28 عاماً)، كان يُحاكمان منذ الشهر الماضي في طوكيو في هذه القضية المدوّية التي هزّت اليابان. وقد اعترف كلاهما بالاتهامات الموجهة إليهما.
وطالب الادعاء الياباني بإنزال عقوبة السجن ثلاث سنوات تقريباً بحق الرجلين الذي نفذا عملية تهريب غصن إلى لبنان، وذلك بعيد إطلاق سراحه من السجن بكفالة.
في حين طالب ممثلو الادعاء بإصدار حكم بالسجن لمدة عامين وعشرة أشهر بحق مايكل تايلور، العضو السابق في القوات الخاصة الأمريكية الذي تحول للعمل في الأمن الخاص، وحكم على ابنه بيتر بالسجن سنتين ونصف