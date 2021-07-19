أمراض تمنع المصاب بها من تناول البطيخ

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أكدت طبيبة روسية أن هناك مجموعة من الأمراض تمنع المصاب بها من تناول البطيخ أو تمنعه من تناوله بكميات كبيرة.
وأوضحت كبيرة أطباء مستشفى فينوغرادوف بموسكو أولغا شارابوفا، إن البطيخ مفيد للصحة كونه مليئاً بفيتامينات "A" و"C" و"B6"، ومغذيات نباتية وكذلك معادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والفوسفور.
وأوصت من يعاني من أمراض كالإسهال وحصى الكلى وتصلب الشرايين وورم البروستات الحميد، بتناول كمية محدودة جداً من البطيخ، ونصحت من يعاني من أمراض القلب والأوعية الـدموية بتجنبه تماماً، لافتة إلى أن الكمية الأنسب لتناول البطيخ الأحمر هي ما بين 200 – 300 غرام، مضيفة أن الوقت الأنسب لتناوله هو قبل وجبة الغداء، والأفضل عدم تناوله مع مواد أخرى.
وأشارت إلى أن البطيخ يساعد على تجديد سوائل الجسم وتنظيم درجة حرارته، كما أنه يروي العطش والجوع ويؤثر إيجابياً على الأوعية الـدموية والقلب ويساعد على إخراج السموم من الجسم.