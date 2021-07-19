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صورة نادرة جدا لـ استبدال كسوة الكعبة المشرفة عام 1321ه
منذ 32 دقيقة
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التعليقات
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أحدث التعليقات
نبيل الثاني عشر
الله يلعنه الملعون
محمد القرني
كثير من القصص المؤلمه لذوي الاحتياجات الخاصه فالاردن ولاحول ولاقوه الا بالله انصح الاسر الي عندها ابناء بالاردن سحبهم او طلب المركز بتالزويد بكميرا...
اللهو البرى
والله تسمم ياحلوة يسمى اللوكيميا سرطان الدم.الله يشفي كل مريض بلاش سحر بلا خرابيط
ابو عمار
ابنان يحتاج لثوره قويه تقتلع حزب الشيطان واعوانه من لبنان ليعود كما كان في الماضي
ابو مشعل
لاحول ولاقوة الا بالله
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