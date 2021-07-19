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فيديو.. مواطنة تصمم زيًا عسكريًا يحجب رصد تحركات مرتديه

منذ 39 دقيقة
1366
فيديو.. مواطنة تصمم زيًا عسكريًا يحجب رصد تحركات مرتديه

علي القحطاني (صدى):
صممت المواطنة طرفة المطيري زيا عسكريا فريدا من نوعه، صُنع من قماش عازل يحجب تحركات مرتديه عن أجهزة الرصد والمتابعة.

وأوضحت المطيري، أنها تخصصت في إنتاج التجهيزات العسكرية بما فيها البدل المقاومة لأسلحة الدمار الشامل، وذلك من خلال تبادل الخبرات مع شركات عالمية متخصصة.

وأشارت إلى أن لديها مصنع شارك في حج 2018 و2019 من خلال تصميم ملابس في فترة زمنية قصيرة، نظرا لوجود المصنع والكوادر الوطنية داخل المملكة.

ولفتت إلى أن لديها اتفاقية مع المؤسسة العامة للتدريب المهني، موضحة أن التخصصات العلمية المطلوبة تشمل الكيميا، والتصميم، إضافة لتخصصات إدارية، وإلكترونية.

وتعد طرفة المطيري الرئيس والمؤسس لعدد من الشركات الصناعية، عضو اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي، وعضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، كما أنها أول سيدة سعودية تحصل على ترخيص من الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) لمصنع معدات عسكرية.

قصة أول مواطنة تحصل على ترخيص من الهيئة العامة للصناعات العسكرية

التعليقات

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أحدث التعليقات

نبيل الثاني عشر
الله يلعنه الملعون
محمد القرني
كثير من القصص المؤلمه لذوي الاحتياجات الخاصه فالاردن ولاحول ولاقوه الا بالله انصح الاسر الي عندها ابناء بالاردن سحبهم او طلب المركز بتالزويد بكميرا...
اللهو البرى
والله تسمم ياحلوة يسمى اللوكيميا سرطان الدم.الله يشفي كل مريض بلاش سحر بلا خرابيط
ابو عمار
ابنان يحتاج لثوره قويه تقتلع حزب الشيطان واعوانه من لبنان ليعود كما كان في الماضي
ابو مشعل
لاحول ولاقوة الا بالله

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