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البيانات المحظور وضعها في الشيك

منذ ساعة
1366
البيانات المحظور وضعها في الشيك

عادل الحربي (صدى):
أوضح المستشار القانوني عبدالله بن عبدالرحمن الفايز، التفاصيل المتعلقة بالشيكات، كاشفا عن البيانات التي يحظر وضعها في الشيك.

وقال الفايز: "الشيك هو صك يتضمن البيانات التي حددها النظام، يُحرره الساحب ويأمر فيه البنك المسحوب عليه بأن يدفع للمستفيد، مبلغًا معينًا من النقود لدى الاطلاع".

وأشار إلى أن البيانات الإلزامية في الشيك: أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود -اسم من يلزمه الوفاء - مكان الوفاء - تاريخ ومكان إنشاء الشيك - توقيع من أنشأ الشيك "الساحب".

وعن البيانات المحظور وضعها في الشيك، قال: "لا يجوز أن يوضع شرط تقديمه للقبول، ولا يجوز للساحب أن يضع في الشيك شرط عدم الضمان، كما لا يجوز أن يوضع في الشيك شرط الأجل، أي تأخير صرفه إلا في تاريخ معين".

المملكة
الشيكات
المستشار القانوني
البيانات

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أحدث التعليقات

نبيل الثاني عشر
الله يلعنه الملعون
محمد القرني
كثير من القصص المؤلمه لذوي الاحتياجات الخاصه فالاردن ولاحول ولاقوه الا بالله انصح الاسر الي عندها ابناء بالاردن سحبهم او طلب المركز بتالزويد بكميرا...
اللهو البرى
والله تسمم ياحلوة يسمى اللوكيميا سرطان الدم.الله يشفي كل مريض بلاش سحر بلا خرابيط
ابو عمار
ابنان يحتاج لثوره قويه تقتلع حزب الشيطان واعوانه من لبنان ليعود كما كان في الماضي
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