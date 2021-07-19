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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

منذ ساعة
1946
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جيزان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كذلك تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقة مكة المكرمة مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

مكة
الرياض
الطقس
الارصاد

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أحدث التعليقات

نبيل الثاني عشر
الله يلعنه الملعون
محمد القرني
كثير من القصص المؤلمه لذوي الاحتياجات الخاصه فالاردن ولاحول ولاقوه الا بالله انصح الاسر الي عندها ابناء بالاردن سحبهم او طلب المركز بتالزويد بكميرا...
اللهو البرى
والله تسمم ياحلوة يسمى اللوكيميا سرطان الدم.الله يشفي كل مريض بلاش سحر بلا خرابيط
ابو عمار
ابنان يحتاج لثوره قويه تقتلع حزب الشيطان واعوانه من لبنان ليعود كما كان في الماضي
ابو مشعل
لاحول ولاقوة الا بالله

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