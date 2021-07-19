رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" المصرية الأسبق متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

القاهرة (صدى):
أصدرت النيابة العامة المصرية، مساء أمس الأحد، قرارا بحبس الكاتب الصحافي عبدالناصر سلامة رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ويواجه سلامة، تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة إرهابية اسست على خلاف أحكام القانون.
كما اتهم عبدالناصر سلامة، بنشر أخبار كاذبة عبر صفحته على مواقع التواصل والتشكيك في أجهزة الدولة ومؤسساتها.
وعُين عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير صحيفة "الأهرام" في عهد الإخوان واستمر في منصبه حتى يناير من العام 2014 حيث صدر قرار بإقالته.