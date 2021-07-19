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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ ساعة
1979
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.42775، العملة مقابل الريال الواحد 0.22586

- الدولار: 3.75090، العملة مقابل الريال الواحد 0.26660

- درهم إماراتي: 1.02124، مقابل الريال الواحد 0.97920

- ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.73065

- دينار أردني: 5.29271، مقابل الريال الواحد 0.18894

- دينار كويتي: 12.49973 مقابل الريال الواحد 0.08019

- دينار بحريني: 9.95652، مقابل الريال الواحد 0.10052

- الريال القطري: 1.03018، مقابل الريال الواحد 0.97070

-الدرهم المغربي: 0.41934 مقابل الريال الواحد 2.38716

- الجنيه المصري: 0.23881، مقابل الريال الواحد 4.18745

المملكة
الدولار
الريال
العملات
اسعار العملات

التعليقات

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أحدث التعليقات

نبيل الثاني عشر
الله يلعنه الملعون
محمد القرني
كثير من القصص المؤلمه لذوي الاحتياجات الخاصه فالاردن ولاحول ولاقوه الا بالله انصح الاسر الي عندها ابناء بالاردن سحبهم او طلب المركز بتالزويد بكميرا...
اللهو البرى
والله تسمم ياحلوة يسمى اللوكيميا سرطان الدم.الله يشفي كل مريض بلاش سحر بلا خرابيط
ابو عمار
ابنان يحتاج لثوره قويه تقتلع حزب الشيطان واعوانه من لبنان ليعود كما كان في الماضي
ابو مشعل
لاحول ولاقوة الا بالله

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