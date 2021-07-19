أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.42775، العملة مقابل الريال الواحد 0.22586
- الدولار: 3.75090، العملة مقابل الريال الواحد 0.26660
- درهم إماراتي: 1.02124، مقابل الريال الواحد 0.97920
- ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.73065
- دينار أردني: 5.29271، مقابل الريال الواحد 0.18894
- دينار كويتي: 12.49973 مقابل الريال الواحد 0.08019
- دينار بحريني: 9.95652، مقابل الريال الواحد 0.10052
- الريال القطري: 1.03018، مقابل الريال الواحد 0.97070
-الدرهم المغربي: 0.41934 مقابل الريال الواحد 2.38716
- الجنيه المصري: 0.23881، مقابل الريال الواحد 4.18745