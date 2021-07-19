مفسرة أحلام: ياسمين عبد العزيز تعرضت لسحر أسود!

القاهرة (صدى):
أثارت مفسرة أحلام مصرية تدعى أسماء بدوي، الجدل في الساعات الماضية، بتفسيرها للأزمة الصحية التي تعاني منها الفنانة ياسمين عبد العزيز.
وأوضحت مفسرة الأحلام أن "الحالة التي تمر بها الفنانة عبد العزيز ما هي إلا أنها تعرضت لنوع من أنواع السحر" على حد قولها.
وقالت أسماء بدوي: "عايزة أقول لكم إن ياسمين عبدالعزيز اتعملها سحر أسود، وهذا النوع من الأسحار بيتعلق بالدم وتسميمه، ربنا ينجيها ويقومها بالسلامة".
وأضافت: " لو ممكن حد من الرقاة المعروفين يرقيها، ويرقيها بآية النسف من ضمن الآيات".
وكانت ياسمين قد خضعت لعملية جراحية حرجة السبت، وتسبب خطأ طبي في إصابتها بتسمم في الدم واستئصال جزء من المعدة، دخلت على إثرها العناية المركزة حتى الآن، وسط حالة من القلق في الوسط الفني بمصر.
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