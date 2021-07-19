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مفسرة أحلام: ياسمين عبد العزيز تعرضت لسحر أسود!

منذ ساعة
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مفسرة أحلام: ياسمين عبد العزيز تعرضت لسحر أسود!

القاهرة (صدى):
أثارت مفسرة أحلام مصرية تدعى أسماء بدوي، الجدل في الساعات الماضية، بتفسيرها للأزمة الصحية التي تعاني منها الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وأوضحت مفسرة الأحلام أن "الحالة التي تمر بها الفنانة عبد العزيز ما هي إلا أنها تعرضت لنوع من أنواع السحر" على حد قولها.

وقالت أسماء بدوي: "عايزة أقول لكم إن ياسمين عبدالعزيز اتعملها سحر أسود، وهذا النوع من الأسحار بيتعلق بالدم وتسميمه، ربنا ينجيها ويقومها بالسلامة".

وأضافت: " لو ممكن حد من الرقاة المعروفين يرقيها، ويرقيها بآية النسف من ضمن الآيات".

وكانت ياسمين قد خضعت لعملية جراحية حرجة السبت، وتسبب خطأ طبي في إصابتها بتسمم في الدم واستئصال جزء من المعدة، دخلت على إثرها العناية المركزة حتى الآن، وسط حالة من القلق في الوسط الفني بمصر.

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مصر
اعمال
ياسمين عبدالعزيز
سحر اسود

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51626
منذ ساعة
طيب
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 375
منذ 36 دقيقة
والله تسمم ياحلوة يسمى اللوكيميا سرطان الدم.الله يشفي كل مريض
بلاش سحر بلا خرابيط

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أحدث التعليقات

محمد القرني
كثير من القصص المؤلمه لذوي الاحتياجات الخاصه فالاردن ولاحول ولاقوه الا بالله انصح الاسر الي عندها ابناء بالاردن سحبهم او طلب المركز بتالزويد بكميرا...
اللهو البرى
والله تسمم ياحلوة يسمى اللوكيميا سرطان الدم.الله يشفي كل مريض بلاش سحر بلا خرابيط
ابو عمار
ابنان يحتاج لثوره قويه تقتلع حزب الشيطان واعوانه من لبنان ليعود كما كان في الماضي
ابو مشعل
لاحول ولاقوة الا بالله
أبو كنان
رحمه الله وشفاها الله

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