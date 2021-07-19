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8 وظائف شاغرة بالشركة المتحدة لصناعة الكرتون في جدة

منذ ساعتين
1938
8 وظائف شاغرة بالشركة المتحدة لصناعة الكرتون في جدة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الشركة المتحدة لصناعة الكرتون، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم، للعمل في جدة.

وأوضحت أن المسميات المتاحة هي: قائد فريق إنتاج صناعي- قائد فريق الكترونيات- مشغل مكينة تضليع كرتون- مشغل مكينة تحويل كرتون- فني إلكترونيات- فني صيانة صناعي- فني ميكانيكا صناعي- فني صيانة رافعات شوكية.

ويشترط أن يكون لدى المتقدم خبرة سنتين في وظيفة مماثلة، حاصلا على شهادة دبلوم في الميكانيكا، الكهرباء، مشيرة إلى أن الأفضلية للسعوديين.

التقديم متاح حالياً من خلال إرسال السيرة الذاتية البريد الإلكتروني موضحاً بها مسمى الوظيفة ورمز التقديم في العنوان:

[email protected]

وظائف
جدة
المملكة

التعليقات

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أحدث التعليقات

نبيل الثاني عشر
الله يلعنه الملعون
محمد القرني
كثير من القصص المؤلمه لذوي الاحتياجات الخاصه فالاردن ولاحول ولاقوه الا بالله انصح الاسر الي عندها ابناء بالاردن سحبهم او طلب المركز بتالزويد بكميرا...
اللهو البرى
والله تسمم ياحلوة يسمى اللوكيميا سرطان الدم.الله يشفي كل مريض بلاش سحر بلا خرابيط
ابو عمار
ابنان يحتاج لثوره قويه تقتلع حزب الشيطان واعوانه من لبنان ليعود كما كان في الماضي
ابو مشعل
لاحول ولاقوة الا بالله

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