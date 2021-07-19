8 وظائف شاغرة بالشركة المتحدة لصناعة الكرتون في جدة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الشركة المتحدة لصناعة الكرتون، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم، للعمل في جدة.
وأوضحت أن المسميات المتاحة هي: قائد فريق إنتاج صناعي- قائد فريق الكترونيات- مشغل مكينة تضليع كرتون- مشغل مكينة تحويل كرتون- فني إلكترونيات- فني صيانة صناعي- فني ميكانيكا صناعي- فني صيانة رافعات شوكية.
ويشترط أن يكون لدى المتقدم خبرة سنتين في وظيفة مماثلة، حاصلا على شهادة دبلوم في الميكانيكا، الكهرباء، مشيرة إلى أن الأفضلية للسعوديين.
التقديم متاح حالياً من خلال إرسال السيرة الذاتية البريد الإلكتروني موضحاً بها مسمى الوظيفة ورمز التقديم في العنوان:
[email protected]