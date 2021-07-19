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سعود الصرامي : أشكر لجنة المسابقات لدوري المحترفين على الجدول

منذ 10 ساعات
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التعليقات

كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 649
منذ ساعة
ما شكرهم ابو خرقه الا والجدول جاي تفصيل على كيف فريقة ولا كان سمعنا صياح ورغي زي كل موسم
فهد العتيبي
فهد العتيبي عدد التعليقات : 25
منذ 9 دقائق
اذبح لهم حاشي والا اثنين يا أبو خرقة عشان نشوف وطنيتك صح

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أحدث التعليقات

ابو محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يبارك لك ويوسع في رزقك ويرزقك من حيث لا تحتسب والله يعطيك على قد نيتك ويرحم والديك ووالدينا...
سرحان
الله يوفقه ويرزقه الحلال
عش رجبا ترى عجبا
هذي عقوبة من رب العباد لاافلامها ومشاهدها وغيره والله يمهل ولا يهمل ولكل شي سبب
فهد العتيبي
اذبح لهم حاشي والا اثنين يا أبو خرقة عشان نشوف وطنيتك صح
عش رجبا ترى عجبا
اي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام. بعد مشاهدك الساخنه وقلة الحياء صار حلال وحرام الله يراكم وعذابه شديد

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