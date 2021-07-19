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فهد الروقي : تاليسكا لم يكن لاعب حر

منذ 4 ساعات
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التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الى جهنم وبئس المصير
ابو عمار
معليش تكبر وتنسى
ابو عمار
ههههههههههههههه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
عنده فتوى من زعيم الحوثه تجيز له قتل والديه مقابل المال

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