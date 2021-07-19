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علي الغامدي : حمدالله شعر أنه على المحك
منذ يوم
1151
1
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التعليقات
omar
عدد التعليقات : 136
منذ ساعة
حمد الله من يوم جاء النصر وهو مسوول عن تصرفاته ولا احد يستطيع ان يكلمه
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أحدث التعليقات
صريح
وين تبيهم يذبحون وربي أنكم مسخره
ابوجود
سم الله واللحقه بالسكين خفف خسايرك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله خلصنها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
سحس - فخر العرب
خساره للفن نجمه بهذا الحجم والله سوف يندم صاحب القرار .
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