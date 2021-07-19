تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
بندر الرزيحان : هناك الكثير من الإشاعات عن الهلال ويريدوننا أن نصدقها
منذ 4 ساعات
984
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
عنده فتوى من زعيم الحوثه تجيز له قتل والديه مقابل المال
ابو عمار
يا ساتر
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
كفو ما هي هينه تدور المشاكل
أخر الأخبار
حوثي يقتل والديه رميًا بالرصاص
منذ 12 دقيقة
1191
كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج الترشيح الأولي لخريجي الثانوية العامة
منذ 25 دقيقة
1214
الحصيني: غيوم وأمطار على عدة مناطق خلال الـ 24 ساعة القادمة
منذ 33 دقيقة
1440
شاب سعودي يتعرض للحرق بأعضاءه التناسلية بالأردن
منذ ساعة
1939
وفاة رسام الكاريكاتير "كورت ويسترجارد" صاحب الرسوم المسيئة للرسولﷺ
منذ ساعة
849
القبض على 12 صوماليًا مخالفين لنظام أمن الحدود بمكة
منذ ساعة
1432
قذيفة أطلقت في حفل زفاف تنهي حياة فنان ليبي
منذ ساعتين
594
تنبيه من وزارة النقل لمستخدمي طريق المفرق - جدة
منذ ساعتين
1652
فيديو.. رئيس وزراء العراق: الأمير محمد بن سلمان أخ وصديق
منذ ساعتين
1756
صور..وزير الداخلية يقف على سير العمل بمركز القيادة والسيطرة في مشعر منى
منذ 3 ساعات
1697