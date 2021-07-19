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شاب سعودي يتعرض للحرق بأعضاءه التناسلية بالأردن

منذ ساعة
1939
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شاب سعودي يتعرض للحرق بأعضاءه التناسلية بالأردن

نايف السالم (صدى):
كشفت عائلة شاب سعودي مقيم في الأردن، عن تعرض ابنها صاحب الـ 18 عاما لحروق من الدرجة الثانية والثالثة، داخل أحد مراكز الإيواء.

وشملت الحروق منطقة الأعضاء التناسلية للشاب وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تركه أحد المسؤولين بالرعاية خلال استحمامه لبرهة من الزمن، وفوجئ بأنه سكب الماء الساخن وأحرق نفسه.

وأشارت والدة الشاب إلى أنها استشارت خبراء في الطب الشرعي وذكروا لها أن الحرق لا يمكن أن يكون بماء ساخن بل بمواد كيمايئة كاوية، بحسب الوطن.

وتوقعت الأم أن سبب الحروق حدث لمعاقبة ابنها بطريقة غير مباشرة.

الاردن
حرق
مواطن سعودي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51607
منذ 49 دقيقة
حسبي الله على المجرمين

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ابو عمار
اوكي
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