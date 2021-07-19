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وفاة رسام الكاريكاتير "كورت ويسترجارد" صاحب الرسوم المسيئة للرسولﷺ

منذ ساعة
849
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وفاة رسام الكاريكاتير "كورت ويسترجارد" صاحب الرسوم المسيئة للرسولﷺ

كوبنهاجن (صدى):
توفى رسام الكاريكاتير الدنماركي "كورت ويسترجارد"، صاحب الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، عن عمر 86 عامًا.

وكان ويسترجارد قد رسم 12 رسمة مسيئة للرسول صلي الله عليه وسلم في عام 2005م، وبسببه تعرضت شركات دنماركية لخسائر عالية بسبب المقاطعة.

وفي أوائل عام 2010 ، ألقت الشرطة الدنماركية القبض على صومالي يبلغ من العمر 28 عامًا مسلحًا بسكين في منزل ويسترجارد ، حيث كان يخطط لقتله.

وحتى وفاته تعرض ويسترجارد لأربع محاولات اغتيال، حيث عاش منذ 2005 بحراس شخصيين حول منزله من التهديدات الدائمة.

التعليقات

**""'سهم'""**😊
**""'سهم'""**😊 عدد التعليقات : 5477
منذ 57 دقيقة
الله لايرحمة ...
وسيلاقي ماقدمت يداه امامة
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 60
منذ 54 دقيقة
رايح يلاقي جزاة عند رب العالمين ... عليه من الله مايستحق هو وأمثاله من الملحدين وصهاينة العصر الكارهين
للإسلام والمسلمين عليهم جميعآ مايستحقون من الله عز وجل .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
عنده فتوى من زعيم الحوثه تجيز له قتل والديه مقابل المال
ابو عمار
يا ساتر
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
كفو ما هي هينه تدور المشاكل

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