وفاة رسام الكاريكاتير "كورت ويسترجارد" صاحب الرسوم المسيئة للرسولﷺ

كوبنهاجن (صدى):
توفى رسام الكاريكاتير الدنماركي "كورت ويسترجارد"، صاحب الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، عن عمر 86 عامًا.
وكان ويسترجارد قد رسم 12 رسمة مسيئة للرسول صلي الله عليه وسلم في عام 2005م، وبسببه تعرضت شركات دنماركية لخسائر عالية بسبب المقاطعة.
وفي أوائل عام 2010 ، ألقت الشرطة الدنماركية القبض على صومالي يبلغ من العمر 28 عامًا مسلحًا بسكين في منزل ويسترجارد ، حيث كان يخطط لقتله.
وحتى وفاته تعرض ويسترجارد لأربع محاولات اغتيال، حيث عاش منذ 2005 بحراس شخصيين حول منزله من التهديدات الدائمة.