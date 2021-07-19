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فيديو.. رئيس وزراء العراق: الأمير محمد بن سلمان أخ وصديق

منذ ساعة
1495
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فيديو.. رئيس وزراء العراق: الأمير محمد بن سلمان أخ وصديق

نايف السالم (صدى):
أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على متانة العلاقات السعودية العراقية، مشيرًا إلى أن العراق في أمس الحاجة للأشقاء العرب.

وعن علاقته بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، قال الكاظمي: " الأمير محمد بن سلمان أخ وصديق شخصي لي"، معربًا عن سعادته بعمليات الإصلاح التي تشهدها المملكة في كافة المجالات.

وأضاف: "ندعم هذه الخطوات، فانعكاس هذه الخطوات على المملكة ينعكس أيضًا على كل الدول من بينها العراق".

وفي سياق منفصل، تحدث الكاظمي عن ملف حرائق المستشفيات، مؤكدا أن الفساد والمحسوبية وراء هذه الحوادث، قائلا: "الصراع السياسي والنفوذ أفسدا تقديم خدمات للعراقيين".

وأضاف: "أتمنى ألا تكون الغايات السياسية وراء تخريب أبراج الكهرباء"، وذلك بعدما استهدفت خطوط نقل الطاقة في عدة مناطق مؤخراً بأعمال تخريبية، مما أدى إلى توقف الخطوط عن العمل.

العراق
المملكة
ولي العهد
رئيس وزراء العراق
محمد بن سلمان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14941
منذ 32 دقيقة
الله يعينك يا مصطفى بيك الكاظمي على التعامل مع الجانبين .. الجانب الصادق المسمى بالجانب الصديق والجار والآخر الجانب الطامع المستغل الحاسد الحاقد المستفز والمستهدف لعروبة العراق وكرامة شعبه والمحاول استنزاف قدراته وإضعافه والنيل من سيارته والعبث في مقدراته وأرضه وإن كان جاراً أيضا ويسمي نفسه الوصي والحليف والصديق أيضا

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الله يعينك يا مصطفى بيك الكاظمي على التعامل مع الجانبين .. الجانب الصادق المسمى بالجانب الصديق والجار والآخر الجانب الطامع المستغل الحاسد الحاقد المستفز...
د محمد ماجد بخش
كل شيء مصنوع ومحسوب ومدروس تماماً وبدقة وثقة وجودة وجود

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