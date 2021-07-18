فيفا: النصر والشباب ممنوعان من تسجيل اللاعبين

(صدى):
كشفت مصادر أنه حتى يوم أمس، لا زال ناديي النصر والشباب، ممنوعان من تسجيل اللاعبين المحليين والأجانب، بعدما سددت باقي الأندية المبالغ المالية التي كانت سببا في تعليق التسجيل الفترة الماضية.
وأوضحت المصادر أن نادي الشباب تلقى خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنعه من التسجيل، لعدم دفع المنحة التضامنية نظير انتقال النيجيري أودوين إيجالو، بحسب الرياضية.
ومن جانبه أوضح مصدر أن قرار الفيفا خاطيء حيث تم سداد المبلغ المذكور منذ الأول من شهر يونيو الماضي، وتم إشعار الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد السعودي بذلك، مشيرا إلى أنه سيتم رفع الإيقاف قريبا.